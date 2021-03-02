Uzaya ilk turistler 2022'de çıkabilecek yörünge altı mekiğinin testi ertelendi
Uzay turizmi şirketi Virgin Galaktic, yörünge altı mekiğinin testini Mayıs ayına erteledi. Ertelemeyle şirket ilk turistleri en erken 2022'de uzaya çıkarabilecek.
ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galaktic, yörünge altı mekiği "SpaceShipTwo"nun test uçuşunu mayısa erteledi.
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket 2020'nin 4. çeyrek mali tablosunu açıklamak üzere yatırımcılarla yaptığı toplantıda, mekiğin testinin bazı teknik aksaklıkları gidermek üzere ertelendiğini bildirdi.
"SpaceShipTwo" adı verilen mekiğin yeni bir motorla mayıs ayında test edileceği belirtildi. Mekiğin testlerinin ertelenmesi, şirketin ilk turistleri uzaya çıkarma hedefini en erken 2022'de gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.
Öte yandan şirket, "SpaceShipThree" adını verdiği üçüncü nesil yörünge altı aracının prototipini 30 Mart'ta tamamlayacağını, o aracın testlerinin de ikinci nesil aracın testleriyle birlikte yaz aylarında yapılmasının planlandığını kaydetti.