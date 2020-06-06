Uzaya gitmek isteyen ilk Türk robot Arat

“ARAT her koşulda kullanılabilecek”

ARAT’ın çalışma alanları hakkında bilgiler veren Demir, “Dünyadaki çalışmalar, tekerlekli robotlar ve iki ayaklı (Bpet) robotlar üzerine yapıldı. Ancak bu robotlar arazi şartlarında denge ve ilerleme konusunda belirli sıkıntılar yaşıyor ancak 4 ayaklı robotlar bu konuda denge problemini daha rahat çözebilmekteler. Bu konuda biz AR-GE çalışmalarımızı yaptık. Bu çalışmaları engebeli arazilerde daha rahat kullanabiliyor olacağız. Bunlar; bahsettiğimiz madenlere inebilme olabilir, yüksek arazi şartları olabilir, insanların erişmesi sıkıntı olabilecek hastane ve benzeri noktalar olabilir. Bu noktalarda üzerine entegre edilen kameralar ve ses sistemiyle uzaktan bağlantı yapılabilir ve görüntü alınabilir. Bu şekilde birçok noktaya erişilerek görevler yerine getirilecek” aktarımında bulundu.