Uzay ajansından korkutan uyarı! 9 Eylül'de Dünya'ya çarpabilir

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalini çok az olarak gösterse bile, NASA ve Rusya Bilimler Akademisi, tüm olasılıkları göz önünde bulunduruyor. Raporda, asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin ise 7 bin 299'da 1 olduğu belirtiliyor.