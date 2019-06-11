Uzay ajansından korkutan uyarı! 9 Eylül'de Dünya'ya çarpabilir
Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşılan son risk raporuna göre "2006QV89" adlı 131 fit çapındaki bir asteroidin 9 Eylül'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunuyor.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalini çok az olarak gösterse bile, NASA ve Rusya Bilimler Akademisi, tüm olasılıkları göz önünde bulunduruyor. Raporda, asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin ise 7 bin 299'da 1 olduğu belirtiliyor.
Ajansa göre, asteroit şu anki seyrinde devam ederse, Dünya'yı yaklaşık 6.85 milyon kilometre teğet geçecek. NASA, 'potansiyel olarak tehlikeli asteroitler'i gezegenimize yaklaşık 7.5 milyon kilometre yaklaşan ve çapı 460 metreye ulaşanlar olarak sınıflandırıyor.
2006QV89, 20'inci yüzyılda çok kez Dünya'yı teğet geçtikten ve 1950'lerin başında gezegenimize yakınlaştıktan sonra ilk kez yalnızca 2006'da Arizona'daki Catalina Sky Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından fark edilmişti.
ESA'nın Risk Listesi'nde birinci sırada yer alan ve çapı 9 metre daha düşük olan "2010RF12" isimli asteroit ise en tehlikeli gök cismi olarak öne çıkıyor. 2010RF12'nin 2095 yılında gezegenin yakınından geçmesi bekleniyor.