Uzay 10 milyon parçalık çöp tehdidi ile karşı karşıya
Anadolu Ajansı
İnsanoğlunun uzay merakı ile birlikte keşifler uğruna gönderilen uydular, teleskoplar uzayda çöp yığını oluşturdu ve uzay çöp tehdidi ile kaşı kaşıya. Uzay boşluğunda teleskoplar ve radarlarla görülebilenlerin yanı sıra takip edilemeyen, saatte 28 bin kilometre hıza ulaşabilen 10 milyon parça uzay çöpünün olduğu tahmin ediliyor.
Uzay çöpleri, herhangi bir işlevi kalmamış insan yapımı uydu ve benzeri uzay araçlarından ya da bunların parçalarından oluşuyor.
115
Faydalı bir işlevi olmayıp halen dünya yörüngesinde dolanan her şey "uzay çöpü" olarak adlandırılıyor.
215
Bu çöp, uzay mekiğinin yüzeyinden kopmuş bir boya parçası veya küçük bir vida ya da görevini tamamlayarak seyrine kontrol dışı devam eden bir uydu da olabiliyor.
315
Roket parçaları, kullanılmayan uydular, uydu ile uzay aracı artıklarının oluşturduğu ve dünya yörüngesinde dolaşan uzay çöplüğündeki parça sayısı milyonlarla ifade ediliyor.
415