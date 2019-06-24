Uzay 10 milyon parçalık çöp tehdidi ile karşı karşıya

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uzay 10 milyon parçalık çöp tehdidi ile karşı karşıya

İnsanoğlunun uzay merakı ile birlikte keşifler uğruna gönderilen uydular, teleskoplar uzayda çöp yığını oluşturdu ve uzay çöp tehdidi ile kaşı kaşıya. Uzay boşluğunda teleskoplar ve radarlarla görülebilenlerin yanı sıra takip edilemeyen, saatte 28 bin kilometre hıza ulaşabilen 10 milyon parça uzay çöpünün olduğu tahmin ediliyor.

Uzay 10 milyon parçalık çöp tehdidi ile karşı karşıya - Sayfa 1

Uzay çöpleri, herhangi bir işlevi kalmamış insan yapımı uydu ve benzeri uzay araçlarından ya da bunların parçalarından oluşuyor. 

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Uzay 10 milyon parçalık çöp tehdidi ile karşı karşıya - Sayfa 2

Faydalı bir işlevi olmayıp halen dünya yörüngesinde dolanan her şey "uzay çöpü" olarak adlandırılıyor.

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Uzay 10 milyon parçalık çöp tehdidi ile karşı karşıya - Sayfa 3

Bu çöp, uzay mekiğinin yüzeyinden kopmuş bir boya parçası veya küçük bir vida ya da  görevini tamamlayarak seyrine kontrol dışı devam eden bir uydu da olabiliyor.

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Uzay 10 milyon parçalık çöp tehdidi ile karşı karşıya - Sayfa 4

Roket parçaları, kullanılmayan uydular, uydu ile uzay aracı artıklarının oluşturduğu ve dünya yörüngesinde dolaşan uzay çöplüğündeki parça sayısı milyonlarla ifade ediliyor.

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