Uzaktan muayene resmen başladı! Nasıl randevu alınır, reçete nasıl yazılacak? İşte tüm cevaplar
Hastanelerde uzaktan muayene dönemi başlıyor. Hastalar artık hastaneye gitmeden görüntülü ve sesli şekilde muayene olabilecek. İlaç , hatta rapor bile yazdırabilecek.
Hastane ve doktorun yükünü az da olsa azaltmak ve vatandaşla kolaylık sağlanması için yapılan düzenlemeyle e-nabız üzerinden muayene olan hastalara e-reçete üzerinden ilaç yazılacak. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? Online randevu ücretsiz mi? Herkes bu sorulara yanıt ararken; 10 gün şartı detayı ise dikkat çekti.
Sağlıkta yeni dönem bugün itibariyle başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte artık hastaneye gitmeden uzaktan muayene olunabilinecek. E-nabız üzerinden yapılacak muayene sonrası doktorlar da e-reçete üzerinden ilaç yazabilecek. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? İşte detaylar...
Sağlıkta hastane ve doktorların yükünü azaltmak için yeni bir adım atıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte özel hastaneler ve eğitim hastaneleri hariç devlet hastanelerinde vatandaşlar, e-nabız üzerinden online bir şekilde muayene olabilecek.
Show Haber'de yer alan habere göre; muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile araç da yazabilecek. Muayene bedelini de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak.