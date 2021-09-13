Uzak Şehrin Masalı İçimizden Biri İkimizin Sırrı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar. Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kalır. Seylan, Neva'nın kendisine donör olmasından şüphelenince Alp ve Neva'nın ne yaptığını araştırmaya başladığı İkimizin Sırrı reytingde hüsrana uğradı.