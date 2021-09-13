Uzak Şehrin Masalı İçimizden Biri İkimizin Sırrı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
12 Eylül 2021'in reyting sonuçları İkimizin Sırrı, Uzak Şehrin Masalı ve İçimizden Biri'ni hüsrana uğrattı.
Başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören'in yer aldığı Fox TV'nin yeni dizisi reytinglerde iyi bir başarı sağlasa da zirveyi rakibine kaptırdı.
Alp ve Neva evliliklerinin gerçekçi görünmesi için hazırlıklara başlarlar. Ece'nin bir anda hayatına dahil olmasıyla şok yaşayan Alp, holdingde onunla zaman geçirmek zorunda kalır. Seylan, Neva'nın kendisine donör olmasından şüphelenince Alp ve Neva'nın ne yaptığını araştırmaya başladığı İkimizin Sırrı reytingde hüsrana uğradı.
Başrollerinde Bora Akkaş, Özge Yağız, Mustafa Avkıran, Derya Alabora, Benian Dönmez ve Renan Bilek yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.
İşte pazar günü reytingleri...
10 - İkimizin Sırrı Özet (ATV)