Uzak Şehrin Masalı Bülent Ersoy İkimizin Sırrı Yargı İçimizden Biri'ne reyting şoku! Zirve bakın kimin

Umay, ona oğlunu getiren Kürşat’ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kürşat’ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat’a çok benzemektedir. Affan, Melik’i geri almak ve Umay’a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıktığı Uzak Şehrin Masalı reyting yarışında gerilere düştü.