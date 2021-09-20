Uzak Şehrin Masalı Bülent Ersoy İkimizin Sırrı Yargı İçimizden Biri'ne reyting şoku! Zirve bakın kimin
19 Eylül 2021'in reyting sonuçları Uzak Şehrin Masalı, İçimizden Biri, İkimizin Sırrı, Yargı ve Benzemez Kimse Bize'yi hüsrana uğrattı.
Umay, ona oğlunu getiren Kürşat’ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kürşat’ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat’a çok benzemektedir. Affan, Melik’i geri almak ve Umay’a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıktığı Uzak Şehrin Masalı reyting yarışında gerilere düştü.
Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi reyting listesine hızlı bir giriş yapsa da zirveye yerleşemedi.
Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak ettiği İkimizin Sırrı hüsrana uğradı.
İçimizden Biri'nin ekrana gelen ikinci bölümünde Havva'nın sürpriz haberi iki ailede de bomba etkisi yarattı. Hacı Hünkar'ın Adam'ı damat olarak kabul etmekten başka şansı kalmadığı İçimizden Biri reytingde umduğunu bulamadı.