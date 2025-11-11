Uzak Şehir'in Şahin'inden kahreden sahne! Alper Çankaya diziden çıkıyor mu?
Uzak Şehir Şahin kendini vurdu. Dizide neler oluyor? Uzak Şehir’in son bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Şahin karakterinin yaşadığı büyük yüzleşme ve ardından gelen dramatik sahne, dizinin gidişatını tamamen değiştirdi.
Şahin karakterinin yaşadığı büyük yüzleşme ve ardından gelen dramatik sahne, dizinin gidişatını tamamen değiştirdi. Özellikle final sahnesinde yaşananlar, “Şahin ölüyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Sanal medyada binlerce yorum yapılırken, Alper Çankaya’nın performansı ise izleyicilerden tam not aldı. Şahin Albora karakterin akıbetiyle ilgili yapım ekibinin açıklaması yakından takip ediliyor. Peki, Uzak Şehir Şahin ölüyor mu? Şahin Albora diziden ayrılıyor mu? Alper Çankaya Uzak Şehir'den ayrılıyor mu?
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinde "Uzak Şehir Şahin diziden ayrılıyor mu" sorusu dizinin yayınlanan son bölümünün ardından gündemdeki yerini aldı. Finalde yaşanan Alper Çankaya'nın sahnesi olay oldu. Dizinin sevilen karakteri Şahin’in son sahnesi, izleyenleri derinden etkiledi. Kendiyle hesaplaştığı o anlarda yaşananlar, karakterin dizideki geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Alper Çankaya’nın diziden ayrılıp ayrılmadığı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Bazı kaynaklar oyuncunun yeni projelerle görüştüğünü iddia ederken, hayranlar Şahin’in hikâyesinin bitmesini istemiyor. Tüm bu gelişmeler, Uzak Şehir’in önümüzdeki bölümlerini daha da merak edilir hale getiriyor.
UZAK ŞEHİR ŞAHİN ÖLÜYOR MU?
Son bölümde Şahin’in öğrendiği sarsıcı gerçekler, dizide tansiyonu bir anda yükseltti. Boran’ın ölümüne giden süreçte babasının rolü olduğunu öğrenen Şahin, yaşadığı vicdan azabıyla Cihan ailesine tüm gerçeği itiraf etti. Bu yüzleşmenin ardından büyük bir duygusal çöküş yaşayan karakter, silahı önce başına dayadı, ardından göğsünden vurarak herkesi şoke eden bir hamlede bulundu. Şahin’in hayatta kalıp kalmadığı ise hâlâ gizemini koruyor; izleyiciler karakterin akıbetini merakla bekliyor.
ALPER ÇANKAYA UZAK ŞEHİR'DEN AYRILIYOR MU?
Uzak Şehir dizisinde Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya’nın projeden ayrılacağına dair söylentiler, son bölümlerde yaşanan gelişmelerle birlikte daha da güç kazandı.