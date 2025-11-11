Uzak Şehir'in Şahin'inden kahreden sahne! Alper Çankaya diziden çıkıyor mu?

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinde "Uzak Şehir Şahin diziden ayrılıyor mu" sorusu dizinin yayınlanan son bölümünün ardından gündemdeki yerini aldı. Finalde yaşanan Alper Çankaya'nın sahnesi olay oldu. Dizinin sevilen karakteri Şahin’in son sahnesi, izleyenleri derinden etkiledi. Kendiyle hesaplaştığı o anlarda yaşananlar, karakterin dizideki geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Alper Çankaya’nın diziden ayrılıp ayrılmadığı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Bazı kaynaklar oyuncunun yeni projelerle görüştüğünü iddia ederken, hayranlar Şahin’in hikâyesinin bitmesini istemiyor. Tüm bu gelişmeler, Uzak Şehir’in önümüzdeki bölümlerini daha da merak edilir hale getiriyor.