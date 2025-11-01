Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun pozlarıyla herkesi dumura uğrattı! Derin dekoltesi 'yok artık' dedirtti!
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir her bölümüyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde oynadığı ve dizi sektörüne damga vuran Uzak Şehir'de canlandırdığı 'Sadakat Albora' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Gonca Cilasun sosyal medyadaki pozlarıyla gündeme geldi. Gonca Cilasun'un cesur pozlarını görenler inanamadı, sosyal medya çalkalandı.
Usta oyuncunun derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.
YORUM YAĞDI
Gonca Cilasun'un peş peşe yayınladığı karelere sosyal medyada; 'İnanamadım', 'Bu Sadakat olamaz', 'Sadakat olduğuna inanamıyorum' gibi yorumlar yapıldı.