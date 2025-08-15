Uzak Şehir’in Pakize’siydi! Yaren Güldiken'in asıl mesleği bakın neymiş...
Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Pakize rolüyle dikkat çeken Yaren Güldiken hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Güldiken'in, oyunculuk kariyerinden önce dünya ve Türkiye şampiyonlukları bulunan bir milli sporcu olduğu öğrenildi.
7 yaşından 20'li yaşlarına kadar vücut geliştirme ile ilgilendiğini belirten oyuncu, özellikle 2015 yılında Bikini Fitness kategorisinde elde ettiği dünya ve Türkiye şampiyonluklarına dikkat çekti.
"HER GÖZYAŞINI HATIRLADIĞIM..."
Paylaşımına "Benim her anını, her gözyaşını hatırladığım milli takım zamanları" notunu düşen Yaren Güldiken, bugünkü disiplinli yapısını sporcu geçmişine borçlu olduğunu ifade etti.
Güldiken, paylaşımını, "Sayısız kere kaybetsem de kalkıp devam etmeyi, aynı anda bir sürü yere yetişip şikayet etmemeyi sporla çok küçük yaşta öğrendim. Sonuç değil süreçmiş önemli olan. O yüzden hep süreçlerin keyfini sürmeye bakıyorum” sözleriyle noktaladı.