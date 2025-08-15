Uzak Şehir’in Pakize’siydi! Yaren Güldiken'in asıl mesleği bakın neymiş...

Güldiken, paylaşımını, "Sayısız kere kaybetsem de kalkıp devam etmeyi, aynı anda bir sürü yere yetişip şikayet etmemeyi sporla çok küçük yaşta öğrendim. Sonuç değil süreçmiş önemli olan. O yüzden hep süreçlerin keyfini sürmeye bakıyorum” sözleriyle noktaladı.