Uzak Şehir'in Pakizesi mayo ile ağaçtan paylaştı! Notu gönderme mi dedirtti...
Uzak Şehir dizisinin Pakize Sancak karakterini canlandıran genç oyuncu Yaren Güldiken, Datça'da doğayla iç içe bir tatil yapıyor. Ünlü oyuncu paylaşımları ile dikkat çekiyor. Son paylaşımı ise kafaları karıştırdı.
Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran Güldiken, ağacın üzerinde verdiği mayolu poz ve 'Dünya kimsenin etrafında dönmüyor' notuyla hem doğal hem de derin mesajlar paylaştı.
AŞK İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU
Başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz hafta Uzak Şehir dizisinin genç oyuncusu Yaren Güldiken ile Datça'da görüntülenmiş, samimi halleri ikilinin aşk yaşadığına dair iddiaları beraberinde getirmişti.
İDDİALARA YANIT VERDİ
İddiaların ardından sessizliğini bozan Yaren Güldiken, tatilin özel bir buluşma olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Burak Deniz ile ikimizin çıktığı bir tatil değil. Menajerimiz de oradaydı ve 6 kişilik bir tatildi. Daha da görürsünüz çünkü aynı menajerlik şirketiyle çalışıyoruz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik, birlikte iş yaptık. Arkadaşız, aşk yok."
YALNIZ TATİL YAPIYOR
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Pakize Sancak karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Güldiken, şu sıralar tatiline yalnız devam ediyor. Gün boyu güzel havanın tadını çıkaran genç oyuncu, doğayla baş başa kaldığı anları sosyal medyada paylaşıyor.