Uzak Şehir'in Pakizesi mayo ile ağaçtan paylaştı! Notu gönderme mi dedirtti...

İDDİALARA YANIT VERDİ

İddiaların ardından sessizliğini bozan Yaren Güldiken, tatilin özel bir buluşma olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Burak Deniz ile ikimizin çıktığı bir tatil değil. Menajerimiz de oradaydı ve 6 kişilik bir tatildi. Daha da görürsünüz çünkü aynı menajerlik şirketiyle çalışıyoruz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik, birlikte iş yaptık. Arkadaşız, aşk yok."