Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan ortalığı kasıp kavuran kareler...
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin öne çıkan isimlerinden Sahra Şaş, canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni topluyor.
Dizide Nare’nin yaşadığı imkânsız aşk hikayesi, izleyicinin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.
Sezon finalinde mutlu sona ulaşan Nare, Sahra Şaş’ın başarılı performansıyla hafızalara kazındı. Şaş’ın duygusal sahnelerdeki etkileyici oyunculuğu, izleyiciden tam not almaya devam ediyor.
SANAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU
Instagram’ı aktif olarak kullanan Şaş, yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
Takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan güzel oyuncunun her paylaşımı beğeni yağmuruna tutuluyor.
