Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, diziden ayrıldıktan sonra imaj değiştirdi! Onu öyle görenler bakmaya doyamadı

Ünlü oyuncu Mine Kılıç son olarak, Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Uzak Şehir'de rol aldı. Dizide canlandırdığı 'Mine' karakteriyle birçok eleştiriye maruz kalan Kılıç, senaryo gereği öldü ve diziden ayrıldı. Ayrılığının ardından imajını değiştirme kararı alan ünlü oyuncuya bakan bir daha baktı. O halleri sosyal medyayı salladı.