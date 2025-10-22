Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, diziden ayrıldıktan sonra imaj değiştirdi! Onu öyle görenler bakmaya doyamadı
Oyuncu Mine Kılıç, Uzak Şehir dizisindeki rolü yüzünden sık sık eleştiri alıyordu. Ünlü oyuncu, dizinin yeni sezonunda senaryo gereği öldü ve diziden ayrıldı. Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç diziden ayrılır ayrılmaz imaj değiştirdi. Onun son halini görenler hayranlıkla izledi.
Kaküllerine veda eden Mine Kılıç, saçlarının rengini de değiştirdi. Radikal imaj değişikliği ile beğeni toplayan Mine Kılıç'a bir bakan bir daha baktı. İşte ünlü oyuncunun son hali...