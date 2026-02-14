Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal yayınladı! Sosyal medyayı sallandı
Uzak Şehir dizisinin başrolu Sinem Ünsal sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni topladı. Sevilen oyuncunun paylaşımlarını görenler Türkiye'nin en güzel kadını yorumlarını yaptı. İşte Sinem Ünsal'ın o paylaşımı...
Ozan Akbaba ile başrollerini paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal 3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Hayranları, güzel yıldızın pozlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Instagram'da 3,7 milyon takipçisi olan başarılı oyuncu aralarında set pozlarının da yer aldığı birçok fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sundu.
