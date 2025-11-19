BIST 10.913
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal o pozlarıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi! Bakan bir daha baktı

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya' karakteri ile fırtınalar estiriyor. Her yaptığıyla olay olan başarılı oyuncu Sinem Ünsal sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Oyunculuk performansıyla izleyicileri ekrana kilitleyen ünlü isim, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Sosyal medyada paylaştığı o fotoğraflar ise beğeni rekoru kırdı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal o pozlarıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi! Bakan bir daha baktı - Resim: 1

Oyuncu Sinem Ünsal, Kanal D ekranlarının her bölümüyle reyting rekoru kıran sevilen dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sık sık söz ettiriyor. Her yaptığıyla gündeme gelen Sinem Ünsal 'Yılın En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Başarılı oyuncunun sosyal medya paylaşımları ise olay oldu, beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal o pozlarıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi! Bakan bir daha baktı - Resim: 2

Oyunculuk kariyerinde istikrarlı bir yükseliş gösteren Ünsal, Uzak Şehir'deki karakteriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal o pozlarıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi! Bakan bir daha baktı - Resim: 3

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Ünsal sosyal medyadaki son pozlarıyla da beğeni topladı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal o pozlarıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi! Bakan bir daha baktı - Resim: 4

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı karelere; 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum', 'maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

