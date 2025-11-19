Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal o pozlarıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi! Bakan bir daha baktı

Oyuncu Sinem Ünsal, Kanal D ekranlarının her bölümüyle reyting rekoru kıran sevilen dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sık sık söz ettiriyor. Her yaptığıyla gündeme gelen Sinem Ünsal 'Yılın En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Başarılı oyuncunun sosyal medya paylaşımları ise olay oldu, beğeni ve yorum rekoru kırdı.