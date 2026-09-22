Uzak Şehir'den kötü haber! Ezici üstünlüğünü kaybetti kazanan...

İki sezon boyunca reyting yarışında zirvenin önemli yapımlarından biri olan Uzak Şehir'in yeni sezonun ikinci haftasında Total'de ikinci sıraya gerilemesi dikkat çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerin ardından izleyici tepkileri de sosyal medyada artarak gündeme gelmişti.

AB VE ABC1'DE UZAK ŞEHİR ZİRVEDE

Uzak Şehir, Total kategorisinde liderliği Altı Üstü İstanbul'a kaptırmasına rağmen AB ve ABC1 gruplarında zirvede yer aldı.

Böylece iki yapım arasındaki rekabet, izleyici grubuna göre farklı sonuçlar ortaya çıkardı.