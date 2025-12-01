Uzak Şehir Pakize ve Kadir aşk mı yaşıyor? Set aşkı ifşası...
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de Kadir karakterine hayat veren Burak Şafak, son günlerde magazin gündemini meşgul eden “Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken ile aşk yaşıyor” iddialarına son noktayı koydu.
Sibel Arna’nın programına konuk olan genç oyuncu, dedikodulara şu sözlerle yanıt verdi:
“Yaren canım ciğerimdir, çok severim ama gerçek hayatta beraber olduğumuza dair yazılanlar doğru değil. Öyle bir şey yok.”
Burak Şafak aynı programda sürpriz bir açıklama daha yaparak şu an biriyle birlikte olduğunu ilk kez açıkça duyurdu: