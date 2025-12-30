Uzak Şehir oyuncularına şok! Mardin'de mahsur kaldılar
Mardin'de devam eden "Uzak Şehir" dizisinin çekimleri, yılbaşı arası için kısa bir molaya girdi. Ancak oyuncular ve set ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'a dönüşte büyük bir engelle karşılaştı. Uçuş seferlerinin iptal olmasıyla birlikte, ekip Mardin'de mahsur kaldı.
Mardin'in sert kış koşulları, "Uzak Şehir" dizisinin setini doğrudan etkiledi. Yılbaşı tatilini fırsat bilerek İstanbul'a dönmek isteyen oyuncular, havaalanına gittiklerinde sefer iptaliyle karşılaştı. Alper Çankaya ve Burak Şafak gibi ekip üyeleri, kar yağışının şiddeti karşısında çaresiz kaldı. Bu durum, dizinin çekim takvimini de aksatma riski taşıyor.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ, OYUNCULAR OTELE GERİ DÖNDÜ
Uçuşların iptal edildiği haberini alan "Uzak Şehir" oyuncuları, mecburen Mardin'deki otellerine geri döndü. Atakan Özkaya, Alper Çankaya ve Burak Şafak, bu beklenmedik molayı eğlenceli hale getirmeye çalıştı. Odalarda oyun oynadıkları anları sosyal medyada paylaşan ekip, hayranlarını güncel tuttu.
Sinem Ünsal ise Mardin hava durumunu hikayesinde yayınlayarak, kar fırtınasının etkisini vurguladı.