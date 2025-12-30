Uzak Şehir oyuncularına şok! Mardin'de mahsur kaldılar

Mardin'in sert kış koşulları, "Uzak Şehir" dizisinin setini doğrudan etkiledi. Yılbaşı tatilini fırsat bilerek İstanbul'a dönmek isteyen oyuncular, havaalanına gittiklerinde sefer iptaliyle karşılaştı. Alper Çankaya ve Burak Şafak gibi ekip üyeleri, kar yağışının şiddeti karşısında çaresiz kaldı. Bu durum, dizinin çekim takvimini de aksatma riski taşıyor.