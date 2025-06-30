Uzak Şehir dizisinin Pakize'si Yaren Güldiken ve Burak Deniz aşk yaşıyor!
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Başarılı oyunculardan yaz aşkı bombası! Ünlü oyuncu Burak Deniz, Uzak Şehir dizisinin genç ve başarılı oyuncusu Yaren Güldiken ile tatilde yakalandı. İkili Datça'nın Mesudiye köyünde sessiz sedasız tatil yapıyor.
Başarılı oyuncu Burak Deniz, Uzak Şehir dizisinin genç ve başarılı oyuncusu Yaren Güldiken ile yakalandı.
Bu yılın en başarılı projelerinde yer alan Burak Deniz ve Yaren Güldiken yoğun bir sezonun ardından dolu dizgin aşk yaşıyor.
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Datça'da Aşk Tatili
İkili Datça'nın Mesudiye köyünde sessiz bir tatili tercih ediyor.
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Genç aşıklar Datça'da görüntülendi. Tatil yapmak için Datça'yı seçen ünlü isimler gözlerden uzak doğa tatili yaparken kameralara yakalandı.
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Çiftin tatillerine arkadaşları da eşlik ediyor.
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