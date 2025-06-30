Uzak Şehir dizisinin Pakize'si Yaren Güldiken ve Burak Deniz aşk yaşıyor!

Başarılı oyuncu Burak Deniz, Uzak Şehir dizisinin genç ve başarılı oyuncusu Yaren Güldiken ile yakalandı.

Bu yılın en başarılı projelerinde yer alan Burak Deniz ve Yaren Güldiken yoğun bir sezonun ardından dolu dizgin aşk yaşıyor.