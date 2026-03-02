BIST 13.346
Uzak Şehir dizisinde içinizi yakacak sahne! Alya'nın gözyaşları olay...

Kanal D’nin rekortmen yapımı Uzak Şehir’in bu akşam yayınlanacak bölümünden kesitler sunan ön izlemesi, dizide yaşanacak duygu fırtınasına dair önemli ipuçları verdi.

Uzak Şehir dizisinde içinizi yakacak sahne! Alya'nın gözyaşları olay... - Resim: 1

Boran’ın kaçırdığı Deniz Cihan’la görüntülü konuşan Alya’nın gözyaşları, izleyenleri derinden etkiledi.

Uzak Şehir dizisinde içinizi yakacak sahne! Alya'nın gözyaşları olay... - Resim: 2

Konuşmanın ortasında Deniz Cihan’ın elinden telefonu alan Boran’ın tavrı ise bölümde kopacak fırtınanın habercisi oldu.

Uzak Şehir dizisinde içinizi yakacak sahne! Alya'nın gözyaşları olay... - Resim: 3

CİHAN SÖZÜNÜ TUTTU!

Görüntülü konuşmadan haberdar olduğu ortaya çıkan Cihan’ın “Sesini duyacaksın demiştim” sözleri hem Alya’nın hem de izleyenlerin içini ısıttı.

Uzak Şehir dizisinde içinizi yakacak sahne! Alya'nın gözyaşları olay... - Resim: 4
