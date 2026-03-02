Uzak Şehir dizisinde içinizi yakacak sahne! Alya'nın gözyaşları olay...
Kanal D’nin rekortmen yapımı Uzak Şehir’in bu akşam yayınlanacak bölümünden kesitler sunan ön izlemesi, dizide yaşanacak duygu fırtınasına dair önemli ipuçları verdi.
Boran’ın kaçırdığı Deniz Cihan’la görüntülü konuşan Alya’nın gözyaşları, izleyenleri derinden etkiledi.
14
Konuşmanın ortasında Deniz Cihan’ın elinden telefonu alan Boran’ın tavrı ise bölümde kopacak fırtınanın habercisi oldu.
24
CİHAN SÖZÜNÜ TUTTU!
Görüntülü konuşmadan haberdar olduğu ortaya çıkan Cihan’ın “Sesini duyacaksın demiştim” sözleri hem Alya’nın hem de izleyenlerin içini ısıttı.
34
44