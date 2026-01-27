Uzak Şehir dizisinde gurur dolu anlar! Hassasiyeti hatırlattı...

ASKER YÜRÜYÜŞÜYLE TAŞIDI

Bayrağı büyük bir özenle alan Pakize, “Türk Bayrağının dolapta ne işi var? Biz buna ütü basalım sonra da evin en güzel yerine asalım” dedi. Al bayrağı ütüleyen Pakize, bayrağı Cihan’a verdi. Cihan da asker yürüyüşüyle taşıdığı bayrağı Pakize ile birlikte konağa astı. Pakize’nin “Ver bakalım şimdi selamını” sözleri üzerine Cihan, Türk bayrağına selam durdu.