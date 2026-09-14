Uzak Şehir 3. sezon başlıyor! Yeni kadro, dönüşüm ve aşk
Üçüncü sezonuna bu akşam başlayacak fenomen dizi ‘Uzak Şehir’in oyuncuları, “Bomba gibi bir sezon geliyor” dedi.
Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’, merakla beklenen üçüncü sezonuyla bu akşam ekrana dönüyor. Başrollerden yeni sezona katılan oyunculara kadar tüm ekip, sürprizlerle dolu yeni döneme ilişkin heyecanlarını paylaştı. Oyuncuların ortak mesajı ise aynı oldu.
Reyting rekorları kıran dizinin oyuncuları açıklamalarında, “Uzak Şehir’de her şey değişiyor. Bomba gibi bir sezon geliyor” ifadelerini kullandı.
‘Alya yine Alya’lığını yapacak’
Sinem Ünsal (Alya): “Bu yıl da yüreğimiz ağzımızda izleyeceğimiz bir sezon bizi bekliyor. Üç sezondur devam eden bir işin hâlâ bizi bu kadar heyecanlandırıyor olması en büyük şansımız. Alya bu sezon da yine Alya’lığını yapacak tabii ki. Kendi doğrularından şaşmadan, biraz daha mantığıyla hareket edeceğini düşünüyorum.
‘Cihan daha farklı bir yola giriyor’
Ozan Akbaba (Cihan): “Her zaman olduğu gibi hikâye örgüsüyle tahmin edilemez, bomba gibi bir sezon geliyor. Cihan bu sezon daha farklı bir yola giriyor. Yine esip gürleyen bir karakter izleyeceğiz ancak bu kez merhametli yönü de törpülenmiş durumda.”
‘Herkes için büyük sınavlara gebe’
Gonca Cilasun (Sadakat): “Sadakat çok zor yollardan ve ağır sınavlardan geçti. Ancak onu daha da zor sınavlar bekliyor. Üçüncü sezon herkes için büyük sınavlara gebe; özellikle de Sadakat için.”
Sahra Şaş (Nare): “Öncelikle seyircimizi, tüm ekibimizi ve elbette Mardin’i çok özledik. Sette yeniden bir araya gelmek bizi ne kadar mutlu ettiyse, yayın günü seyircimizle buluşmak da aynı mutluluğu yaşatacak.”
Dilin Döğer (Zerrin): “Bu sezon hikâyemizin daha güçlü ve farklı bir enerjisi olduğunu düşünüyorum. Yeni hikâyeler ve yeni karakterlerle birlikte alıştığımız dünyanın daha da genişlediğini göreceğiz.”
‘Karakterler dönüşüm yaşayacak’
Atakan Özkaya (Kaya): “Üçüncü sezonu konuşuyor olmak başlı başına çok güzel. Çünkü buraya seyircimizle birlikte geldik; artık onlar da bu hikâyenin ve karakterlerin bir parçası. Yeni sezonda temposu yüksek, aynı zamanda karakterlerin iç dünyalarına daha fazla indiğimiz bir hikâye izleyeceğiz.”
‘Hikâyede yeni bir dönem başlıyor"
Müfit Kayacan (Ecmel): “Üçüncü sezon gerçekten bomba gibi geliyor. Bu konuda ben de izleyiciler kadar heyecanlı ve umutluyum. Yeni karakterler, önemli sırlar ve güçlü çatışmalarla hikâyeye dahil oluyor. Hikâyede yeni bir dönem başlıyor.”
‘Umarım samimi mizahi tavrını yitirmez’
İlkay Kayku (Fidan): “Fidan için ise evlat acısıyla baş etmek hiç kolay olmayacak. Kızından ve içindeki yaralı adalet duygusundan başka tutunacağı pek bir şey kalmadı. Umarım tüm bunlara rağmen o samimi ve mizahi tavrını kaybetmez.”
‘Kendini kanıtlamış bir proje’
Mustafa Avkıran (Kartal): “Heyecan lıyız. Kendini kanıtlamış bir projeye dahil olmak beraberinde önemli bir sorumluluk getiriyor. Hem mevcut başarıyı daha ileri taşımak hem de karakterin hikâyedeki yolculuğuna katkı sağlamak açısından büyük bir sorumluluk hissediyorum.”
‘Büyük bir takıma transfer olmuşum gibi’
Onur Özaydın (Enver): “Uzak Şehir’ gibi hem izleyicinin gönlünde özel bir yer edinen hem de reytinglerde rekorlar kıran bir projeye dahil olmak gurur verici. Kendimi büyük bir takıma transfer olmuş gibi hissediyorum.”