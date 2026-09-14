Uzak Şehir 3. sezon başlıyor! Yeni kadro, dönüşüm ve aşk

Dilin Döğer (Zerrin): “Bu sezon hikâyemizin daha güçlü ve farklı bir enerjisi olduğunu düşünüyorum. Yeni hikâyeler ve yeni karakterlerle birlikte alıştığımız dünyanın daha da genişlediğini göreceğiz.”

‘Karakterler dönüşüm yaşayacak’

Atakan Özkaya (Kaya): “Üçüncü sezonu konuşuyor olmak başlı başına çok güzel. Çünkü buraya seyircimizle birlikte geldik; artık onlar da bu hikâyenin ve karakterlerin bir parçası. Yeni sezonda temposu yüksek, aynı zamanda karakterlerin iç dünyalarına daha fazla indiğimiz bir hikâye izleyeceğiz.”