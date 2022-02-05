'Uzak durun, ekstra dikkat edin' diyen Dinçer Güner uyardı: Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek'in 5 Şubat 2022 burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner bugünle ilgili yorumu şu şekilde: Bugün AY tüm gün KOÇ burcunda seyahat edecek arkadaşlar; Sakin kalmak, sabırlı olmak biraz zordur. Tepkilerimiz sert olabilir, son söylenmesi gerekeni ilk söylememeliyiz. Aceleci davranabilir, ani kararlar almaya eğilimli olabiliriz.
Yeni başlangıçlar yapmak, yaşamımızı şekillendirmek içi uygun zamanlardır. Kendimizi direkt olarak ortaya koyabiliriz, yeni tatlara, heyecanlara açığızdır. Söz dinlemez, deneme yanılma yolu ile yönümüzü bulmaya çalışabiliriz.
Patavatsızlığa yakın açık sözlü olmaktan kaçınmak yer inde olacaktır. Bencilce davranışlar yüzünden zarar var. Öfke kontrol problemi olanlar extra dikkat etmeli, kafa göz dalmamalı kavga edilmemeli.
Özellikle baş bölgesindeki organlar hassastır, baş, göz, migren ağrıları tetiklenebilir. Ağrı kesicileriniz yanınızda bulunsun. Çabuk atarlanabiliriz, hızlı hareket edebiliriz, sakarlıklara karşıda dikkat arkadaşlar