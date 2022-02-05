'Uzak durun, ekstra dikkat edin' diyen Dinçer Güner uyardı: Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner bugünle ilgili yorumu şu şekilde: Bugün AY tüm gün KOÇ burcunda seyahat edecek arkadaşlar; Sakin kalmak, sabırlı olmak biraz zordur. Tepkilerimiz sert olabilir, son söylenmesi gerekeni ilk söylememeliyiz. Aceleci davranabilir, ani kararlar almaya eğilimli olabiliriz.