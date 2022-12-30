Uyuyakalan adama itfaiye sürprizi: Balkonda görünce neye uğradığını şaşırdı!
|
ANTALYA’da İran uyruklu bir kişi, evinin balkonunda çıkan yangını itfaiye gelince öğrendi. Neye uğradığını anlamayan şahıs, içeride uyuduğunu belirterek yangından haberinin olmadığını bildirdi.
Yangın saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2830 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin balkonunda çıktı.
110
İkinci katın balkonundan yoğun şekilde dumanların yükseldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
210
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi ilk olarak kapıyı çalarak ev sahibine ulaşmaya çalıştı.
310
Kapının açılmaması üzerine ekipler, açtıkları merdivenle balkona ulaştı. Yangında, odun yığınları ve plastik malzemeler ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
410