Uyuşturucuyla yakalanan Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı: Genç yaşta çok ağır...
Yasak Elma'nın iki sezonunda rol alan Ayşegül Çınar, yaşadığı süreçle ilgili konuştu.
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek için çıktığı yolda polis uygulamasına takılmıştı. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında 20 gram uyuşturucu madde bulunmuştu.
Uyuşturucuyla yakalandıktan sonra Etiler Karakolu'na götürülen oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti ve erkek arkadaşının kendisine tuzak kurduğunu söylemişti.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan oyuncu Ayşegül Çınar ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Uyuşturucu maddeyi aracına koyduğunu öne sürdüğü eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldıran oyuncu Ayşegül Çınar, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.