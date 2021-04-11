BIST 1.417
DOLAR 8,15
EURO 9,70
ALTIN 457,31

Uyuşturucuyla yakalanan Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı: Genç yaşta çok ağır...

Uyuşturucuyla yakalanan Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı: Genç yaşta çok ağır...

Yasak Elma'nın iki sezonunda rol alan Ayşegül Çınar, yaşadığı süreçle ilgili konuştu.

Uyuşturucuyla yakalanan Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı: Genç yaşta çok ağır...

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek için çıktığı yolda polis uygulamasına takılmıştı. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında 20 gram uyuşturucu madde bulunmuştu.

113
Uyuşturucuyla yakalanan Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı: Genç yaşta çok ağır...

Uyuşturucuyla yakalandıktan sonra Etiler Karakolu'na götürülen oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti ve erkek arkadaşının kendisine tuzak kurduğunu söylemişti.

213
Uyuşturucuyla yakalanan Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı: Genç yaşta çok ağır...

Adliyedeki işlemleri tamamlanan oyuncu Ayşegül Çınar ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

313
Uyuşturucuyla yakalanan Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar anlattı: Genç yaşta çok ağır...

Uyuşturucu maddeyi aracına koyduğunu öne sürdüğü eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldıran oyuncu Ayşegül Çınar, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. 

413