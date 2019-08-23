Uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyordu! Gizem Karaca'nın bikinili pozu olay oldu
Geçtiğimiz aylarda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçuyla davası görülen ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etti.
Son olarak Kanal D ekranlarında 8. bölümde final kararı alan 'İnsanlık Suçu' dizisinde yer alan Gizem Karaca, sosyal medyadan tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Karaca'nın teknede son paylaştığı bikinili pozları ise takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Teknenin güvertesinde verdiği pozlarını paylaşan Karaca “Bizler rüzgarı yönlendiremeyiz ancak yelkenleri ayarlayabiliriz” notunu yazdı. Fotoğrafların binlerce beğeni almasının yanı sıra kimileri de shop olduğunu iddia etti.
Karaca'nın bacak boyunun bu kadar uzun olmadığını savunan takipçileri, tepkilerini yorumlarda dile getirdi. Peki 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca kimdir?
Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca’dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir.