Uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyordu! Gizem Karaca'nın bikinili pozu olay oldu

Son olarak Kanal D ekranlarında 8. bölümde final kararı alan 'İnsanlık Suçu' dizisinde yer alan Gizem Karaca, sosyal medyadan tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Karaca'nın teknede son paylaştığı bikinili pozları ise takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.