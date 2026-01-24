Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden çıkarıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncu Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan çıkarıldı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncuların da bulunduğu 19 şüpheliden alınan kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Hazırlanan raporda 14 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında Doğukan Güngör’ün de yer aldığı kaydedildi.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre, yaşanan gelişmelerin ardından Doğukan Güngör, Show TV’de yayınlanan ve uzun süredir rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.
Kararın ardından Güngör, ilk açıklamasında “Allah büyük, her şeyi görüyor” ifadelerini kullandı. Daha sonra sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan oyuncu, diziden çıkarılma kararını yeni öğrendiğini belirterek bu kararı “acımasız” olarak nitelendirdi.Güngör'ün açıklaması şöyle:
-4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum.
-Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.