Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Fenomenlere peş peşe gözaltı... Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma...
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda aralarında birçok sosyal medya fenomeninin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir şüphelinin evinde ele geçirildiği öne sürülen materyaller ise dikkat çekti. Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük de aralarında...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga... Soruşturma kapsamında 27 şüpheliye yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen yeni operasyonda 19 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Dosyaya giren yeni bulguların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...
FENOMEN İSİMLER GÖZALTINDA
Gazeteci Burak Doğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün yanı sıra Beca adlı işletmenin sahibi Bahadır Gürceer'in de gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Kaan Kalyon'un da olduğu belirtildi.
EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Doğan; aynı zamanda gözaltına alınan Ceylin Aydemir'in evinde yapılan aramada; 2 öğütücü, 1 tane içinde 6 adet sigara bulunan içime hazır esrar, 1 adet zıvana, 1 adet yarısı içilmiş şekilde esrar ele geçirildiğini paylaştı.
Gözaltına alınan isimlerin tamamı şöyle;
1- Sinan URFALI
2- Ali KAYA
3- İmren ÖZTÜRK
4- Fatma Gül DERBEDER
5- Barış ÇALIK
6- Melis YÜRÜR
7- Damla KÜTÜK
8- Sevcan GÜLER
9- Rüştü Berk AKARDAŞ
10- Ercan GÜMÜŞKAYA
11- Ceylin AYDEMİR
12- Vakıf Serter VAROL
13- Bahadır GÜRCEER
14- Aylin DOĞRU ÇELİK
15- Hasan Koray ŞAHİN
16- Gökay KALAYCIOĞLU
17- Mert Can ALİOĞLU
18- Kaan KALYON
19- Gaye KIRAY