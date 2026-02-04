Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Fenomenlere peş peşe gözaltı... Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma...

FENOMEN İSİMLER GÖZALTINDA

Gazeteci Burak Doğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün yanı sıra Beca adlı işletmenin sahibi Bahadır Gürceer'in de gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Kaan Kalyon'un da olduğu belirtildi.