Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı

Bahse konu telefon şifresini yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı daha önceden de belirli kişilerin sosyal medyada özel fotoğraflarının yayılması endişesiyle paylaşmak istemiyorum.



Bahse konu maddeleri de kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Yukarıda belirttiğim gibi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım.

Ben yıllardır oyunculuk işi yaptığım için ve instagramda ciddi bir takipçi kitlem olduğu için marka davet etkinliklerine influencer olarak davet edilmekteyim. Bahse konu şahsı da (Sercan Yaşar) birkaç kez bu açılış ve marka etkinliklerinde gördüm ve tanıştım. Herhangi bir yakınlığımız bulunmamaktadır. Bu sebeple kendisi ile etkinlik haricinde hiçbir yerde görüşmemekle birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle kullanmadık.