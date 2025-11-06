BIST 10.971
DOLAR 42,12
EURO 48,63
ALTIN 5.433,87

Uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmışlardı! 7 ünlü isim hakkında karar verildi

|
Uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmışlardı! 7 ünlü isim hakkında karar verildi

Geçtiğimiz haftalarda birçok ünlü şafak operayonuyla evlerinden alınıp uyuşturucu testi yapılmak üzere götürülmüştü. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken yeni bir gelişme oldu. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 ünlü isimden kanında herhangi bir madde tespit edilemeyen 7'si hakkında takipsizlik kararı verildi.

Uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmışlardı! 7 ünlü isim hakkında karar verildi - Resim: 1

​​​​​​​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan kamuoyunda tanınan kişilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

17
Uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmışlardı! 7 ünlü isim hakkında karar verildi - Resim: 2

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlanmıştı.

27
Uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmışlardı! 7 ünlü isim hakkında karar verildi - Resim: 3

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim'de jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

37
Uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmışlardı! 7 ünlü isim hakkında karar verildi - Resim: 4

Operasyonda, 19 ünlü isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürülmüş, sonrasında kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

47