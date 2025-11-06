Uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmışlardı! 7 ünlü isim hakkında karar verildi
Geçtiğimiz haftalarda birçok ünlü şafak operayonuyla evlerinden alınıp uyuşturucu testi yapılmak üzere götürülmüştü. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken yeni bir gelişme oldu. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 ünlü isimden kanında herhangi bir madde tespit edilemeyen 7'si hakkında takipsizlik kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan kamuoyunda tanınan kişilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlanmıştı.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim'de jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, 19 ünlü isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürülmüş, sonrasında kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.