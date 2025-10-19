Uyuşturucu operasyonunda teste giren Birce Akalay'dan en yakın dostlarına rest!

Uyuşturucu soruşturmasında evinden alınarak teste götürülen 19 ünlü arasında yer alan oyuncu Birce Akalay'ın test sonuçları ortaya çıktı. Birce Akalay haberi öğrenir öğrenmez sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim" dedi. Ünlü oyuncunun dostlarını takipten çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.