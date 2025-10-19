Uyuşturucu operasyonunda teste giren Birce Akalay'dan en yakın dostlarına rest!
Oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda evinden alınan isimler arasında yer alıyordu. Test sonuçları canını sıkan ünlü oyuncu dostlarına rest çekmesiyle gündeme geldi. Sık sık yakın dostluklarını vurgulayan İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay arasına kara kedi girdi. Birce Akalay yakın dostlarını sildi.
Uyuşturucu soruşturmasında evinden alınarak teste götürülen 19 ünlü arasında yer alan oyuncu Birce Akalay'ın test sonuçları ortaya çıktı. Birce Akalay haberi öğrenir öğrenmez sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim" dedi. Ünlü oyuncunun dostlarını takipten çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.
"DÜZENLİ KULLANDIĞIM İLAÇLAR..."
Akalay açıklamasınında devamında "Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Zor günler geçiren Akalay sosyal medyada ise ilginç bir hamle yaparak gündeme geldi.
Akalay yakın dostları İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan’ı, ayrıca Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimleri takipten çıkardı.