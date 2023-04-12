Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya Sarıyer'de yakalandı! Yıllardır Kırmızı Bülten'le aranıyordu

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya’nın Sarıyer’de kaldığı adrese akşam saatlerinde ekipler tarafından operasyon düzenlendi.