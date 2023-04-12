Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya Sarıyer'de yakalandı! Yıllardır Kırmızı Bülten'le aranıyordu
TÜRKİYE'nin en tanınmış uyuşturucu baronlarından Urfi Çetinkaya, İStanbul Sarıyer'de baklandığı ininde yakalanarak gözaltına alındı. Baron Ürfi Çetinkaya ile birlikte 5 örgüt üyesi de gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya’nın Sarıyer’de kaldığı adrese akşam saatlerinde ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
Örgüt lideri Ürfi Çetinkaya’nın yanı sıra aynı adreste bulunan 5 örgüt üyesi de TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunla yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Ürfi Çetinkaya ve beraberindeki 5 suç örgütü üyesi Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne getirildi.
Örgüt üyeleri ile birlikte çeşitli suçlarda kullanılan silah ve dokümanlar da emniyete getirildi. Çetinkaya, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.