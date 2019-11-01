Uykusuzluk için en etkili ilaç her gece iki tane yerseniz...

Peki kivi nasıl oluyor da uykusuzluğu tedavi ediyor? Aslında yanıtı basit. Uyku sorunu yaşayan kişilerin oksidatif stres seviyeleri çoğunlukla yüksektir. Bu seviyenin düşürülmesinde antioksidan seviyesi yüksek besinler etkili olmaktadır. Kivi de antioksidan açısından çok derece zengin bir meyve olarak uykusuzluk tedavisi için bitkisel bir çözüme dönüşüyor. Kivinin uykusuzluğu tedavideki tek etkisi bu da değil. Uzun süreler uykusuz kalan kişilerin vücutlarında folat miktarı da düşüktür. Folat içeriği bakımından zengin olan kivi uykusuzluk çekenlerin dirençlerini de yükseltir.