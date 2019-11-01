Uykusuzluk için en etkili ilaç her gece iki tane yerseniz...
Uykusuzluk için etkili bir ilaç yada tedavi arıyorsanız kivi yiyin. Araştırmalara göre 4 ay boyunca her gece 2 kivi yiyenlerin uykusuzluk sorunları ortadan kalkıyor. Peki kivinin faydası uykusuzluğu nasıl gideriyor, uykusuzluk nedenleri ve kivinin uykusuzluğa karşı etkisinin detayları haberimizde.
Uykusuzluğa ne iyi gelir diye merak edip uykusuzluğa bitkisel çözüm arayanlar doğru yerdeseniz. Uykusuzluk diğer adıyla insomnia sorunu bitkisel yoldan çözmek, geceleri rahat bir uyku çekmek isteyenler için Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun önerisinin detaylarını derledik. Fox TV'de yayınlanan Çağla Şikel ile Yeni Bir Gün programına katılan Osman Müftüoğlu, uykusuzluğun bitkisel tedavisi için 'kivi yiyin' önerisinde bulundu. Uykusuzluk çekenlerin her gece yatmadan yarım saat önce 1 veya 2 kivi yemesinin uykusuzluk sorununu büyük ölçüde giderebilir. Öyle ki 4 ay boyunca düzenle her gece yenen kivi 6 ila 8 saat arasında kaliteli uyku sağlayabilir.
Peki kivi nasıl oluyor da uykusuzluğu tedavi ediyor? Aslında yanıtı basit. Uyku sorunu yaşayan kişilerin oksidatif stres seviyeleri çoğunlukla yüksektir. Bu seviyenin düşürülmesinde antioksidan seviyesi yüksek besinler etkili olmaktadır. Kivi de antioksidan açısından çok derece zengin bir meyve olarak uykusuzluk tedavisi için bitkisel bir çözüme dönüşüyor. Kivinin uykusuzluğu tedavideki tek etkisi bu da değil. Uzun süreler uykusuz kalan kişilerin vücutlarında folat miktarı da düşüktür. Folat içeriği bakımından zengin olan kivi uykusuzluk çekenlerin dirençlerini de yükseltir.
Uykusuzluk tedavisinde kullanılan kiviyle ilgili Japonya'da yapılan bir araştırmada 20 ila 55 yaş arası 24 gönüllü dört haftalık bir süre boyunca yatmadan bir saat önce iki kivi tükettiler. Dört haftalık kivi tüketiminden sonra, deneklerin toplam uyku süresini ve uyku verimliliğini önemli ölçüde arttırdığı, yüzde 15 daha uzun uyuduğu ve başlangıç seviyesine göre % 41 daha hızlı uykuya daldığı görüldü.
Astım krizleri nedeniyle uyuyamıyorsanız...
Astım nedeniyle uyumakta sorun yaşıyorsanız, kivi de bunu düzeltebilir. Bilim insanları kivinin güçlü enziminin, actinidin'in beyazdaki kan hücrelerini azaltarak astımlı ve alerjik hastalarda aşırı miktarda bulunan astım semptomlarını azalttığını ortaya koydu.