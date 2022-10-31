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Uykunuzu kaçırmak istiyorsanız bu yöntemler ve yiyecekler tam size göre

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Uykunuzu kaçırmak istiyorsanız bu yöntemler ve yiyecekler tam size göre

Uyumak insan vücudu için en temel ihtiyaçlarının başında geliyor. Ancak bazı durumlarda oldukça önemli işlerimiz varken gelen uyku, bir anda işleri karma karışık hale getiriyor. İşte bu gibi durumlar da uykunuzu kaçırabileceğiz yöntemler.

Uykunuzu kaçırmak istiyorsanız bu yöntemler ve yiyecekler tam size göre

Hem beden sağlığı, hem de zihin sağlığı için en önemli şeylerin başında uyumak geliyor. Özellikle uykumuzu aldığımızda daha zinde ve dinç hissederiz. Ancak bazı durumlarda uyumamız gerekebiliyor. 

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Uykunuzu kaçırmak istiyorsanız bu yöntemler ve yiyecekler tam size göre

 İşte bu gibi durumlar öncesinde uykunuzu kaçıracak yiyecekler ve bazı yöntemler...

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Uykunuzu kaçırmak istiyorsanız bu yöntemler ve yiyecekler tam size göre

Kahve

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Uykunuzu kaçırmak istiyorsanız bu yöntemler ve yiyecekler tam size göre

Siyah Çay

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