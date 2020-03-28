Uykuda terlemek normal mi tıbbi yardım gerekebilir!
Basit bir sorun olarak görüp hafife aldığınız gece terlemelerinin arkasında bazı rahatsızlıklar olabilir.
Kadınlarda ve erkeklerde sık sık görülen gece terlemeleri veya uyku sırasında aşırı terleme, ciddi bir sorun olarak görülmese de bazı hastalıkların habercisi olan bir semptom olabilir.
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Ardındaki birçok tıbbi rahatsızlık ve hastalık bunlara neden olabilir. Peki gece uykuda terleme neden yaşanır? İşte gece uykuda terleme hakkında tüm merak ettikleriniz...
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Uykuda terleme nedenleri
Enfeksiyon
Tüberküloz genellikle gece terlemesiyle ilişkili enfeksiyondur. Daha yaygın nedenler HIV, grip ve diğer ateşli hastalıkları içerir.
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Hormon (endokrin) dengesizlikleri
Bunlar menopoz, diyabet, tiroid hastalığı, ergenlik ve gebelikte ortaya çıkabilir.
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