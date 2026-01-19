Uyku rekoru kıran ülkeler belli oldu! Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri arasında Türkiye'nin yeri şaşırtabilir
|
Dünyanın dört bir yanında insanlar geceleri ne kadar uyuyor hiç merak ettiniz mi? Yapılan uluslararası araştırmalar, ülkelerin uyku alışkanlıklarının yaşam temposu ve çalışma düzeniyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Kimi ülkelerde 8 saatin üzerinde uyku neredeyse rutin haline gelmişken, bazı ülkelerde ise uykusuzluk adeta hayatın bir parçası... Peki biz neredeyiz? Türkiye'nin listedeki yeri şaşırtabilir... İşte en çok uyuyan 10 ülke...
Gece yastığa başınızı koyduğunuzda kaç saat uyuyabildiğinizi hiç düşündünüz mü? Meğer dünyada bu konuda ciddi farklar varmış. Bazı ülkelerde insanlar 8 saati rahat rahat geçerken, bazı yerlerde uykuyla adeta pazarlık yapılıyor. Peki biz Türkiye olarak bu listenin neresindeyiz. İşte uykuyla arası en iyi olan ülkeler ve Türkiye'nin şaşırtan sıralaması...
İşte En Çok Uyuyan 10 Ülke
113
Hollanda: Yaklaşık 8 saat 5 dakika
213
Yeni Zelanda: Yaklaşık 8 saat 4 dakika
313
Fransa: Yaklaşık 8 saat 3 dakika
413