BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48

Uyku apnesinin evde teşhisini sağlayacak yapay zeka destekli cihaz geliştirildi

|
Uyku apnesinin evde teşhisini sağlayacak yapay zeka destekli cihaz geliştirildi

İzmir'de bilim insanları, uyku apnesinin gece hastanede kalmadan evde teşhisinin sağlanması amacıyla yapay zeka destekli cihaz geliştirdi.

Uyku apnesinin evde teşhisini sağlayacak yapay zeka destekli cihaz geliştirildi - Resim: 1

Yapay zeka ile uyku aaapnesi tedavisi geliştirildi. Bu kapsamda geliştirilen yapay zeka destekli cihaz, uyku sırasında diyafram hareketlerini sensörlerle takip ediyor. 

112
Uyku apnesinin evde teşhisini sağlayacak yapay zeka destekli cihaz geliştirildi - Resim: 2

Toplanan veriler, yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilerek doktorlara dijital ortamda detaylı bir rapor halinde sunuluyor. 

212
Uyku apnesinin evde teşhisini sağlayacak yapay zeka destekli cihaz geliştirildi - Resim: 3

Taşınabilir ve ergonomik yapısıyla öne çeken cihaz, uyku apnesi tiplerini de tespit edebiliyor.

312
Uyku apnesinin evde teşhisini sağlayacak yapay zeka destekli cihaz geliştirildi - Resim: 4

Ayrıca teletıp uygulamalarıyla entegre çalışarak, hastaların uzmanlarla uzaktan görüşme yapmasını da mümkün hale getiriyor.

412