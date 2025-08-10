Uyku apnesinin evde teşhisini sağlayacak yapay zeka destekli cihaz geliştirildi
|
İzmir'de bilim insanları, uyku apnesinin gece hastanede kalmadan evde teşhisinin sağlanması amacıyla yapay zeka destekli cihaz geliştirdi.
Yapay zeka ile uyku aaapnesi tedavisi geliştirildi. Bu kapsamda geliştirilen yapay zeka destekli cihaz, uyku sırasında diyafram hareketlerini sensörlerle takip ediyor.
112
Toplanan veriler, yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilerek doktorlara dijital ortamda detaylı bir rapor halinde sunuluyor.
212
Taşınabilir ve ergonomik yapısıyla öne çeken cihaz, uyku apnesi tiplerini de tespit edebiliyor.
312
Ayrıca teletıp uygulamalarıyla entegre çalışarak, hastaların uzmanlarla uzaktan görüşme yapmasını da mümkün hale getiriyor.
412