Uygur kardeşler sahnelere geri dönüyor! ''Sahneyi çok özlemişiz''

''Süt Kardeşler'de tüm hızıyla devam ediyor. Süheyl, ben ve tüm ekip her yere yetişmek çabasındayız ancak bazen denk düşmeyebiliyor. Yine de her yerde göstermeye çalışıyoruz. Şimdi de Karadeniz ve Ordu’nun fındığını yiyip sahneye öyle çıkıyoruz”