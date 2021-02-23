Uygunsuz hareketlerini anlatmıştı! Alpay'a Mustafa Ceceli Bülent Ersoy Yılmaz Morgül'den tepki

Müren'in kendini sanat güneşi ilan ettiğini belirten Alpay "Bir gün Maksim Gazinosu afişine yine kendisi 'Sanat Güneşi Zeki Müren' yazdırdı. Ve adı öyle kaldı. Yani kendi kendini 'Sanat Güneşi' ilan etti." diye konuşmuştu. Zeki Müren'in uygunsuz hareketler yaptığı bir anısını anlatan Alpay'ın sözleri şok etmişti.