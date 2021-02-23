Uygunsuz hareketlerini anlatmıştı! Alpay'a Mustafa Ceceli Bülent Ersoy Yılmaz Morgül'den tepki
Alpay'ın Zeki Müren'le ilgili sözlerine Bülent Ersoy, Yılmaz Morgül, Mustafa Ceceli ve birçok sanatçıdan sert tepki geldi.
80 yaşındaki Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren için "Ya buna madam deyin ama paşa demeyin, orduyu ilgilendiriyor bu" ve "Onu izleyen küçük erkek çocuklar travma yaşadı çünkü kötü bir rol modeldi" sözleri sanat camiasından büyük tepki çekmişti. Özdemir Erdoğan'ın sözlerine Alpay'ın destek vermesi ve anlattıkları ise geçtiğimiz hafta olay olmuştu.
Özdemir Erdoğan'ın sözlerine destek veren 85 yaşındaki Alpay ise Zeki Müren için "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Müthiş ağdalı bir üslupla söyledi şarkılarını Zeki Müren. Bana hiçbir duygu vermez çünkü duygusuz söyler, rol yapar." demişti.
Zeki Müren'in için Alpay "Türkçe'yi çok iyi konuştuğu söylenen Zeki Müren bilakis Türkçe'yi de, Türk sanat müziğini de abartılı bir üslup kullanarak bozmuştur. Zeki Müren, her şeyi sansürleyen, müthiş güzel şarkıları bile repertuvarına almayan, son derece tutucu eski TRT'nin Türkiye'ye attığı en büyük kazıktır." ifadelerini kullanmıştı.
Müren'in kendini sanat güneşi ilan ettiğini belirten Alpay "Bir gün Maksim Gazinosu afişine yine kendisi 'Sanat Güneşi Zeki Müren' yazdırdı. Ve adı öyle kaldı. Yani kendi kendini 'Sanat Güneşi' ilan etti." diye konuşmuştu. Zeki Müren'in uygunsuz hareketler yaptığı bir anısını anlatan Alpay'ın sözleri şok etmişti.