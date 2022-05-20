Uygunsuz görüntüleri sızdırılmıştı! Aslı Bekiroğlu itirafıyla dumur etti Hasan Can Kaya: Çok karaktersiz...
Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Konuşanlar programına konuk olan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
2 yıl önce çıplak fotoğrafları ve mahrem görüntüleri ifşa olan Bekiroğlu zor günler geçirmişti.
Sevgilisi ile yatak odasında ve tuvalette uygunsuz fotoğrafları sızan Bekiroğlu yaşananların ardından kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti.
Bekiroğlu yaptığı açıklamada " Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" demişti.
İfşa skandalının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Bekiroğlu, Yetiş Zeynep, Aşkım Bahardı ile yeniden seyiriciyle buluşmuştu.