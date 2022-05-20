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Uygunsuz görüntüleri sızdırılmıştı! Aslı Bekiroğlu itirafıyla dumur etti Hasan Can Kaya: Çok karaktersiz...

Uygunsuz görüntüleri sızdırılmıştı! Aslı Bekiroğlu itirafıyla dumur etti Hasan Can Kaya: Çok karaktersiz...

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Konuşanlar programına konuk olan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Uygunsuz görüntüleri sızdırılmıştı! Aslı Bekiroğlu itirafıyla dumur etti Hasan Can Kaya: Çok karaktersiz...

2 yıl önce çıplak fotoğrafları ve mahrem görüntüleri ifşa olan Bekiroğlu zor günler geçirmişti. 

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Uygunsuz görüntüleri sızdırılmıştı! Aslı Bekiroğlu itirafıyla dumur etti Hasan Can Kaya: Çok karaktersiz...

Sevgilisi ile yatak odasında ve tuvalette uygunsuz fotoğrafları sızan Bekiroğlu yaşananların ardından kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti.

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Uygunsuz görüntüleri sızdırılmıştı! Aslı Bekiroğlu itirafıyla dumur etti Hasan Can Kaya: Çok karaktersiz...

Bekiroğlu yaptığı açıklamada " Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" demişti. 

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Uygunsuz görüntüleri sızdırılmıştı! Aslı Bekiroğlu itirafıyla dumur etti Hasan Can Kaya: Çok karaktersiz...

İfşa skandalının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Bekiroğlu, Yetiş Zeynep, Aşkım Bahardı ile yeniden seyiriciyle buluşmuştu.

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