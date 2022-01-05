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Uygunsuz görüntüler ortaya çıktı cezaevinde skandal patladı: Üniformasına delik açıp...

Uygunsuz görüntüler ortaya çıktı cezaevinde skandal patladı: Üniformasına delik açıp...

Kadın hakim, cinayet nedeniyle müebbet hapis cezası alan mahkum ile kaldığı hücrede buluştu. Hücrede yaşananların görüntüsü ortaya çıkınca skandal patladı. Cezaevlerinde yaşananlar ise gündeme geldi.

Uygunsuz görüntüler ortaya çıktı cezaevinde skandal patladı: Üniformasına delik açıp...

Hakim Mariel Suarez, Arjantin'in güneyindeki Chubut eyaletinde ömür boyu hapis cezasından kurtarmaya çalıştığı mahkum Cristian 'Mai' Bustos'u 29 Aralık tarihinde hapishanede ziyaret etti.

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Uygunsuz görüntüler ortaya çıktı cezaevinde skandal patladı: Üniformasına delik açıp...

Görünüşte, hakim Suarez'in polis Leandro 'Tito' Roberts'ı öldüren Bustos'u Trelew kentindeki cezaevinde ziyaretinde bir olağın dışılık yoktu. Ta ki, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyanlara kadar.

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Uygunsuz görüntüler ortaya çıktı cezaevinde skandal patladı: Üniformasına delik açıp...

Hakimin müebbet hapis cezası almaması için mücadele ettiği mahkumla öpüşürken görülmesi, Arjantin'in gündemine bomba gibi düştü. 

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Uygunsuz görüntüler ortaya çıktı cezaevinde skandal patladı: Üniformasına delik açıp...

Hakim Suarez, olayın ardından televizyon yayınlarına bağlanıp kendini savundu.

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