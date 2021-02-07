Uyanış Büyük Selçuklu yıldızı Kaan Taşaner 16 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sevilen ismi Kaan Taşaner 16 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı.
Yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan'ın yazdığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Marcus karakteriyle seyirciyle buluşan 41 yaşındaki Kaan Taşaner başarılı performansı ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son ilişkisi 10 yaş küçük Selin Şekerci ile olan Kaan Taşaner son aşkıyla olay oldu. Şimdilerde ise kendisinden 16 yaş küçük oyuncu Seray Duru ile bir beraberlik yaşayan Kaan Taşaner, sevgilisiyle Bebek’te el ele görüntülendi.
Aralarındaki yaş farkının eleştirilmesine oyuncu, “Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar” diyerek, önemsemediğini belirtti.
Geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenen Taşaner “Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor” demişti.
Seray Dura kimdir?
25 yaşındadır. İstanbul'daki özel bir üniversitenin Sahne Sanatları bölümünden mezun olan Dura oyunculuk ve modellik yapmaktadır.