Uyanış Büyük Selçuklu setinde talihsiz kılıç kazası! Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
TRT 1'in yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu setinde herkesi şoke eden bir kaza yaşandı. 'Ahmet Sencer' karakterine hayat veren Ekin Koç hastaneye kaldırıldı.
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde Ekin Koç, bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı. Oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Koç’un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.
TV 100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği belirtildi.
Ekin Koç: Ekin Koç, 21 Haziran 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Antalyalı isim, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Ekin Koç, Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizi 29.bölümde final yaptı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizinin de yayın hayatı kısa oldu. Dizi 8 bölüm sürdü.