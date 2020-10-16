Uyanış Büyük Selçuklu setinde talihsiz kılıç kazası! Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizi 29.bölümde final yaptı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizinin de yayın hayatı kısa oldu. Dizi 8 bölüm sürdü.