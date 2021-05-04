Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncusu Sevda Erginci isyan etti 'Çok acımasızlar'
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Sevda Erginci, boyu hakkında yapılan yorumlar hakkında konuştu.
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile adından söz ettiren Sevda Erginci, şimdilerde TRT1 ekranlarında Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Erginci, zaman zaman ise boyu nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor.
Elele dergisi için özel açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Sevda Erginci, boyu (1,59) hakkında yapılan yorumlara cevap verdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Sevda Erginci, konuyla ilgili şunları söyledi:
''Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu...''
''Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası.''