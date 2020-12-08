Uyanış Büyük Selçuklu dizisine TRT1 Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı dahil oldu
TRT1'in Uyanış Büyük Selçuklu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Uyanış Büyük Selçuklu'nun Markus'u olarak ekranlarda olacak.
TRT 1 ekranlarının pazartesi akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna yeni bir isim katılıyor.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Taşaner şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda yerini aldı.
Yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Akli Film imzalı Uyanış Büyük Selçuklu dizinde Romalı savaşçı Markus olarak seyirci ile buluşacak.
Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Kayıp, Mehmetçik Kutül Amare ve Şahin Tepesi gibi başarılı yapımlarda yer alan oyuncu yeni dizi ile yine akıllara kazınacak gibi duruyor.