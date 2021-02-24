Uyanış Büyük Selçuklu dizisine Çukur'dan olay transfer!
TRT 1'in tarih kokan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisine Çukur'dan büyük transfer! Çukur'da Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren, ölerek diziden ayrılan başarılı oyuncu Barış Arduç dizinin kadrosuna katılıyor!
TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan ve tarih kokan destansı konusu ile reyting listesini sallayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor.
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen oğlu Melikşah'ın şanlı hayatını anlatan dizinin başrolünde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Mehmet Özgür ve Sevda Erginci gibi isimler yer alıyor.
Pazartesi akşamları yayınlanan dizi karşısında yıllardır devam eden iddalı rakipleri olsa da reyting listesinde kanalın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kemik bir seyirci kitleye sahip olan dizi her bölümü ile sosyal medyanın en çok konuştuğu diziler arasında oluyor.
23. bölümü ile ekrana gelecek olan dizi hakkında ortaya atılan bir iddia ise seyirciyi şimdiden heyecanlandırdı! Her hafta giderek heyecanın arttığı diziye Çukur'dan olay bir transfer var!