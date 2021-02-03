Üvey babasıyla başı dertte Ebru Destan gerçeği anlattı 'Seni öldüreceğim'

Uludağ, Destan’ın modellik yapmasına karşı çıktığını da belirtti:

''Annesiyle evlenmeme annem karşı çıktı. Çünkü çocukları vardı. Onlara kendi çocuklarım gibi bakıp sahip çıktım. Babası yerine koyuyordu beni. Benden çok da korkuyordu. Tutucu olduğum için mankenlik yapmasına karşı çıktım.''