Üvey babasıyla başı dertte Ebru Destan gerçeği anlattı 'Seni öldüreceğim'
Ebru Destan’ın üvey babası Kemal Uludağ, üvey kızına demediğini bırakmadı. Üstelik yardım talep etti. Destan, açıklamayla her eşyi ortaya döktü.
Şimdilerde sunuculuk yapan eski model Ebru Destan'ın üvey babasıyla başı belaya girdi. Üvey babası Kemal Doğulu, UçanKuş'ta yayımlanan bir programda üvey kızı Ebru Destan hakkında konuştu. Uludağ, Destan'ı vefasızlıkla suçlarken ağızları açık bıraktı.
Üvey baba Kemal Uludağ, ''Benim onda babalık hakkım var. Yardım etmedi ben de kendimi küçük düşürmek istemedim. Şu an engelli maaşıyla geçiniyorum, başka gelirim yok.'' dedi.
Uludağ, Destan’ın modellik yapmasına karşı çıktığını da belirtti:
''Annesiyle evlenmeme annem karşı çıktı. Çünkü çocukları vardı. Onlara kendi çocuklarım gibi bakıp sahip çıktım. Babası yerine koyuyordu beni. Benden çok da korkuyordu. Tutucu olduğum için mankenlik yapmasına karşı çıktım.''
Kemal Uludağ, 20 yıl önce üvey babası olduğunu açıkladığında Ebru Destan’ın kendisiyle görüşmeyi kestiğini de söyledi:
''Beni mahkemeye verdi. 'Seni öldüreceğim, bana bakacaksın' demişim. Ben seni niye öldüreyim, canavar mıyım?''