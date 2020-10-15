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Üvey babasının telefonuna bakan genç kız hayatının şokunu yaşadı! İntihara kalkıştı

İNGİLTERE'de yaşayan 19 yaşındaki genç kızın, üvey babasının cep telefonu kurcalamasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Lauren Brightwood, 18. yaş gününün akşamı duş aldığı sırada cam banyo panelinin üstünde bir cep telefonu olduğunu fark etti. Önce ne olduğunu anlamadı. 

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Dikkatli bakınca telefonun 35 yaşındaki üvey babası Craig'e ait olduğunu gören genç kız hayatının şokunu yaşadı. 

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Genç kız içeride oturmakta olan annesine mesaj atıp banyoya gelmesini istedi.

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Attığı mesajda genç kız, annesine üvey babasına bir şey anlatmamasını söyledi.

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