Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali görenleri hayran bıraktı!
Üvey Baba dizisinde canlandırdığı "Lamia" karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah, uzun süredir ekranlardan uzak bi hayat sürüyor. Lamia karakterini canlandırdığı dönem, Türkiye'nin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Burçin Abdullah, son haliyle görenleri şok etti. İşte Abdullah'ın son hali...
Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yıldızı parlayan Burçin Abdullah, dönemin en çok konuşulan çocuk oyuncularındandı. Sonrasında birçok projede daha rol alan güzel oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Burçin Abdullah'ın son hali, merak edenleri oldukça şaşırttı. İşte o fotoğraflar...
Henüz 11 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı "Lamia" karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Çocuk yaşta şöhret
1998 yılında yayımlanan dizideki performansıyla dikkat çeken Abdullah, ardından Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama ve Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi yapımlarda rol aldı. 2010'lu yıllarda Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki "Ayçe" karakteriyle adını yeniden geniş kitlelere duyuran oyuncu, daha sonra Diriliş Ertuğrul dizisinde de izleyici karşısına çıktı.
Eğitimini Amerika'da tamamladı
22 Temmuz 1987'de Bursa'da doğan Abdullah, lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.