Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali görenleri hayran bıraktı!

Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yıldızı parlayan Burçin Abdullah, dönemin en çok konuşulan çocuk oyuncularındandı. Sonrasında birçok projede daha rol alan güzel oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Burçin Abdullah'ın son hali, merak edenleri oldukça şaşırttı. İşte o fotoğraflar...