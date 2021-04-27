Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah son haliyle şaşırttı!
Seneler önce yayınlanan Üvey Baba dizisinde çocuk karakter Lamia'yı canlandıran Burçin Abdullah şimdi genç bir kadın. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.
90'lı yıllarda yayınlanmaya başlayan Üvey Baba dizisi o döneme damgasını vuran yapımlardandı. Dizide Lamia karakteriyle tanınan Burçin Abdullah şimdilerde güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor.
Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yaptı.
İşte güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Burçin Abdullah'ın son hali...
Burçin Abdullah kimdir?
Burçin Abdullah, 22 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Kamera karşısına ilk kez Acı Günler isimli dizi ile geçen Burçin Abdullah, 1998 yılında yayınlanan Üvey Baba adlı dizide canlandırdığı Lamia karakterle ünlendi.